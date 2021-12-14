Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgi gören Sadakatsiz dizisinin 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ali'nin bu ilişkiye olan tepkisi üzerine çıkmaza giren Asya, tam Aras'ın teklifine cevap verecekken beklenmedik bir gelişme ile karşı karşıya kalıyor!

VOLKAN VE DERİN ARASINDA ŞOKE EDEN GELİŞME!

Volkan ve Derin arasında tansiyon yükseliyor! Volkan, Asya'ya olan öfkesini çıkarmak için Derin'den hesap sormaya gidiyor ancak beklenmedik bir hamleyle ikili arasında şoke eden bir durum yaşanıyor. Volkan, Derin'i öpüyor!