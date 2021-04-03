Magazin Sadakatsiz dizisinin Derya'sı Özge Özder isyan etti

Sadakatsiz dizisinin Derya'sı Özge Özder isyan etti

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Sadakatsiz dizisinin Derya'sı Özge Özder isyan etti

Sadakatsiz dizisinin Doktor Derya'sı Özge Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturmuş ve yaklaşık 1,5 ay önce kızını dünyaya getirmişti. Güzel oyuncu son paylaşımına gelen yorumlara isyan etti.

03 Nisan 2021, Cumartesi 19:01 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisindeki Derya rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Özge Özder, müzisyen Sinan Güleryüz ile Temmuz 2018'de nikah masasına oturmuştu. Kısa süre setlere ara verdikten sonra yeniden setlere dönen Özge Özder'in kızıyla verdiği pozlara yapılan olumsuz yorumlara isyan etti.

Özge Özder bir paylaşımında bir arkadaşı için 'süt annemiz' yorumunu yapması üzerine, 5 aylık bebeği olan bir arkadaşının Eva'ya birkaç kez süt sağıp getirdiğini anlattı. Özder, yaşadığı bir sıkıntı nedeniyle sütü gelmediği için bu yönteme başvurdu.

Oyuncu, bir takipçisinden gelen 'emzirmek zoruna mı gitti?' eleştirisine sert çıktı ve yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Görüntülerden rahatsız olanlar takip etmeyebilirler beni... Bence bizim evde yeterince melek var. Sevgilerimle"

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