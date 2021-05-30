Sadakatsiz dizisinin ikinci sezonu ile ilgili müjde şimdiden geldi
Kanal D'nin sevilen ve soluksuz izlenen dizisi Sadakatsiz 2 Haziran Çarşamba günü 31. bölümü ile birlikte sezon finali yapacak. Koronavirüs nedeniyle diziye bir süre ara veren dizinin Haluk Güçlü'sü Burak Sergen ikinci sezonda kaldığı yerden devam edecek.
30 Mayıs 2021, Pazar 19:50 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine hayat veren Burak Sergen, koronavirüse yakalandı ve 45 gün boyunca hastanede kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde taburcu edilen oyuncu ile ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Burak Sergen yeni sezonda diziye devam edeceğini söyledi.
Sadakatsiz 31. bölüm 3 fragmanı yayında
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