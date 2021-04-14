Magazin Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Alp Akar koronavirüs'e yakalandı

Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Alp Akar koronavirüs'e yakalandı

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Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Alp Akar koronavirüs'e yakalandı

Kanal D'nin sevilen dizilerinden 'Sadakatsiz'de Burak Sergen'in koronavirüs kaparak yoğun bakıma kaldırılmasının ardından 'Asya' ve 'Volkan'ın oğlunu canlandıran Alp Akar’ın da koronavirüse yakalandığı belirtildi.

14 Nisan 2021, Çarşamba 09:40 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz’de ‘Asya’ ve ‘Volkan’ın oğlu ‘Ali’ye hayat veren Alp Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU

Akar Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.


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