Magazin Sadakatsiz dizisiyle alakalı yeni gelişme

Sadakatsiz dizisiyle alakalı yeni gelişme

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Sadakatsiz dizisiyle alakalı yeni gelişme

Her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında saat 20.00’de izleyiciyle buluşan ‘Sadakatsiz’ isimli diziyle alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda İspanya’da izleyiciyle buluşan Sadakatsiz şimdi ise başka bir ülkenin ekranlarını süslemeye hazırlanıyor.

03 Kasım 2021, Çarşamba 11:33 Son Güncelleme:
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 Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen’in paylaştığı dizi, yurtdışında ilk olarak İspanya’da seyirciyle buluştu. 'Infiel' ismiyle İspanyol hayranlarının ilgiyle izlediği dizi, şimdi de Şili’de ekrana gelecek. Pek çok Türk dizisini yayınlayan Mega kanalı, diziyi yakında 'Traicionada' adıyla ekrana getireceğini duyurdu.

Madd Entertainment’ın uluslararası dağıtımını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, oyuncu kadrosunda Berkay Ateş, Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Taro Emir Tekin gibi ünlü oyuncuların yer aldığı 'Sadakatsiz', 2022 yılının ilk aylarında Şili’de ekrana gelmeye başlayacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her hafta Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 37.yeni bölümü bugün (3 Ekim 2021) tarihinde saat 20.00’de ekran başına gelecek.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Asya ve Aras'ı ele ele gören Volkan için ipler tamamen kopuyor. Tam da bu sırada yürüdüğünü itiraf eden Derin, Volkan'ın ilgisini çekmeye çalışıyor ancak Volkan'dan gelen hamle ile ortam bir anda buz kesiyor! Sadakatsiz dizisiyle alakalı merak edilen detaylar bu akşam Kanal D ekranlarında.


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