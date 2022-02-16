Sadakatsiz dizisinde Derin’in babası ve Volkan’ın kayınpederi Haluk Güçlü kalp krizi geçiriyor. Usta oyuncu Burak Sergen’in canlandırdığı Haluk Güçlü’nün ölüp ölmeyeceği merak konusu olurken, pek çok kişi Burak Sergen hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Burak Sergen kimdir, Sadakatsiz’den neden ayrılıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları…

SADAKATSİZ HALUK ÖLÜYOR MU?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Derin’in babasını canlandıran Haluk Güçlü kalp krizi geçiriyor. Aras ile yaptığı kavganın ardından rahatsızlanan Haluk hastaneye kaldırılırken, yayımlanan fragmanda, Gönül’ün Haluk’un şirketinin ve tüm varlığının idaresini Volkan’a bıraktığı görülüyor.

Burak Sergen’in canlandırdığı Haluk Güçlü karakterinin Sadakatsiz dizisinin 49. bölümünde ölüyor. Haluk geçirdiği kalp krizini atlatamayarak hayata gözlerini yumarken, Gönül şirketin tüm yetkileri Volkan'a veriyor. Asya'nın ise bir planı bulunuyor.

Sadakatsiz’in 49. bölüm fragmanında Gönül Volkan’a, ‘Şirketin başına bizim oylarımızla sen geçeceksin Volkan. Artık bu ailenin, Haluk’un bütün servetinin idaresi sende olacak. Çok güçlü olacaksın. Düşmanımız ortak ve sen benimle beraber hareket edeceksin.’ İfadelerini kullanırken, Asya’nın da buna karşı bir planı bulunuyor.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya gelen Burak Reis Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in ağabeyidir. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan 1984 yılında mezun olan usta sanatçı, stajını Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı.

Halâ Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam eden Burak Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık yapmasının yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü görevinde bulundu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Ayrıca, Sinema ve televizyon filmlerinde oynayan Burak Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatro Baykuş, Tiyatrokare gibi özel tiyatrolarda da oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

BURAK SERGEN SADAKATSİZ’DEN NEDEN AYRILIYOR?

Haluk Güçlü karakterini canlandıran Burak Sergen’in diziden ayrılmasının senaryo gereği olduğu belirtildi. Sadakatsiz dizisinin bu sezon final yapması beklenirken, Burak Sergen’in diziden ayrılmasıyla birlikte birçok teklif aldığı konuşuluyor.