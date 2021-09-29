Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Cansu Dere’den ‘Sadakatsiz’ paylaşımı

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan 'Sadakatsiz', Kanal D ekranında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. ‘Sadakatsiz’ dizisinin son bölümünde adeta heyecan doruktaydı. ‘Sadakatsiz’ dizisinin 31. sezon finalinde Asya ve Derin’in içerisinde bulunduğu araç uçurumdan yuvarlanmış ve ekran başındaki seyirci ‘Sadakatsiz’in yeni sezonunda nasıl bir senaryo yaşanacağını büyük ölçüde merak ediyordu.

SADAKATSİZ DİZİSİ BİR HAFTA ERTELENMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü ekrana gelmesi beklenen ‘Sadakatsiz’ dizisinin bir hafta ertelendiği duyurulmuştu.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin fenomen takipçileri bu akşam Kanal D ekranların ‘Sadakatsiz’in yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor ve çeşitli arama motorlarında bu konuyu araştırıyor. ‘Sadakatsiz’ dizisinin yeni bölümü bu akşam (29 eylül’de) Kanal D ekranlarında yayınlanamaya başlayacak. Böylece ‘Sadakatsiz’ dizisi 32. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

CANSU DERE’DEN SADAKATSİZ PAYLAŞIMI GELDİ

‘Sadakatsiz’ dizisinin başrol oyuncularından Cansu Dere de sosyal medya sayfasından diziyle alakalı bir paylaşım yaparak hayranlarını bilgilendirdi. Cansu Dere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına “Bu akşam başlıyoruz” notunu düştü.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.











