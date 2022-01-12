Magazin Sadakatsiz neden yok? Final mi yaptı? Sadakatsiz’in yeni bölümü ne zaman?

Sadakatsiz neden yok? Final mi yaptı? Sadakatsiz’in yeni bölümü ne zaman?

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Sadakatsiz neden yok? Final mi yaptı? Sadakatsiz’in yeni bölümü ne zaman?

Kanal D ekranlarının nefes kesen dizisi Sadakatsiz’in 46. bölümünün bu akşam ekranlarda olması bekleniyordu. Ancak kanalın yayın akışında yabancı sinema Logan Wolverine yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Ali’nin geçirdiği kaza dizideki gerilimi yükseltirken, Sadakatsiz’in bu hafta neden olmadığı ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı da dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor…

12 Ocak 2022, Çarşamba 17:27 Son Güncelleme:
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Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve yeni sezonda kadroya katılan Berkay Ateş’in oyunculukları ve sürükleyici konusu ile Kanal D’nin iddialı yapımı Sadakatsiz’in yeni bölümü bu hafta da yayınlanmıyor. Yeni bölümü bekleyen dizinin geçtiğimiz hafta da hayran kırıklığına uğramıştı. Peki, Sadakatsiz neden yok? Final mi yaptı? Sadakatsiz’in yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar…

SADAKATSİZ NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI?

Sadakatsiz 29 Aralık Çarşamba akşamı izleyicilerine nefes kesen anlar yaşatmıştı. Aras’ın evlilik teklifini kabul eden Asya, Volkan ve Ali’nin itirazlarına rağmen bu evliliği gerçekleştirmede kararlıydı. Ancak Ali’nin geçirdiği kaza dengelerin bir anda alt üst olmasına neden oldu. Asya’nın bundan sonra alacağı karar merakla beklenirken dizinin takipçileri Sadakatsiz’in 46. bölümünü merakla bekliyor.

Sadakatsiz de dahil olmak üzere pek çok dizi yeni yılının ilk haftalarında yayınlamadı. Bunun nedeni ise her yılın ilk ayında reklam bütçelerinin belirlenmesi olarak gösteriliyor. Dizilere verilen bu ara her yıl 2-3 hafta kadar sürüyor.

SADAKATSİZ’İN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sadakatsiz’in merakla beklenen yeni bölümünün en zaman yayınlanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde bulabilirsiniz.

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