Magazin Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Magazin

Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden Sadakatsiz her hafta Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? "Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölüm var mı ne zaman yayınlanacak?" sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor.

26 Ocak 2022, Çarşamba 21:38 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranında yayımlanan sevilen dizi Sadakatsiz Çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı 46. bölüm ile ekrana gelen dizinin bu akşam 47. yeni bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Sadakatsiz dizisi hayranlarına üzen haber Kanal D ve Medyapım cephesinden geldi. Peki Sadakatsiz bu hafta yok mu neden yok? Sadakatsiz neden yok?

SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK? 

Sadakatsiz 47. bölüm bu hafta ekrana gelmeyecek. Kanal D ve Medyapım cephesinden yapılan açıklamada "Değerli İzleyicilerimiz; Her Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." açıklaması yapıldı.

KORONAVİRÜS ARASI

Yılbaşı tatilinin ardından geçen hafta yeni bölümü ekrana gelen Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınına ara verdi. 

Dizinin Asya’sı Cansu Dere geçen hafta yapılan korona test sonucu pozitif çıkmıştı. Cansu Dere’nin pazar günü negatife döndüğü ortaya çıktı.

Daha sonra sette yapılan testlerde teknik ekipten birkaç çalışan ve başrol oyuncusu Berkay Ateş’in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ateş hastalığı evinde dinlenerek geçiriyor.


KANAL D 26 OCAK KANAL YAYIN AKIŞI 

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yarından Sonra

22:30 Sadakatsiz (Tekrar)

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