Magazin Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz açıklaması geldi! 47. bölüm fragmanı
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Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz açıklaması geldi! 47. bölüm fragmanı

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Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz açıklaması geldi! 47. bölüm fragmanı

Kanal D'nin gözde dizisi Sadakatsiz birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Bu hafta 47. bölümü ile yayınlanması beklenen Sadakatsiz dizisi ekranlara gelmedi. 26 Ocak Kanal D yayın akışında Sadakatsiz'in yayın saatinde "Yarından Sonra" isimli filmin yer aldığı görüldü. Dizinin sosyal medya hesaplarından yeni bölümle ilgili de açıklama geldi. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte, Sadakatsiz 47. yeni bölümle ilgili ayrıntılı bilgiler.

27 Ocak 2022, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
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47. bölümüyle izleyici karşısına çıkması beklenen Sadakatsiz bu hafta yok. Yayın akışına göre, Sadakatsiz 47. bölümü yerine yabancı sinema filmi yayınlanacak. Dizinin ekranlara ara verme nedeni resmi Instagram hesabı üzerinden duyuruldu. 26 Ocak tarihli yayın akışına göre, Sadakatsiz dizisinin 47. bölümü yerine “Yarından Sonra” isimli yabancı sinema filmi ekrana geldi. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada sağlık arası verildiği duyuruldu.

Dizinin ekran macerasına ara vermesiyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Sadakatsiz'in resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada "Değerli izleyicilerimiz, her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz #Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere!" ifadelerine yer verildi.

Sadakatsiz 47. Bölümünün 2 Şubat Çarşamba 2022 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras’ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkardı. Volkan’ın Asya’nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini araladı.

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