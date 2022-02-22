Sadakatsiz oyuncularından yemek pozu

BBC'nin Bafta Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan 'Sadakatsiz' yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 'Haluk Güçlü' karakterine hayat veren Burak Sergen'in veda ettiği dizinin çekimleri son hızıyla devam ediyor.

BAŞROL OYUNCULARI PAYLAŞTI

Sette geçirdikleri anları zaman zaman takipçileriyle paylaşan 'Sadakatsiz' oyuncularından yeni bir fotoğraf geldi. Dizinin başrol oyuncuları; Cansu Dere, Berkay Ateş, Melis Sezen ve Caner Cindoruk birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Ünlü oyuncuların fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

SET ARASI YEMEK

Öte yandan ‘Sadakatsiz’ dizisi oyuncuları Cansu Dere, Berkay Ateş, Melis Sezen ve Taro Emir Tekin, geçtiğimiz haftalarda da Arnavutköy Sur Balık çıkışı görüntülenmişti. Set arası yemek için fırsat bulan oyuncular, “Hiç vaktimiz yok daha sonra konuşuruz” demişti.







