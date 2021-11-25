Magazin Sadakatsiz son bölüm full izle Kanal D: Sadakatsiz 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz son bölüm full izle Kanal D: Sadakatsiz 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Sadakatsiz son bölüm full izle Kanal D: Sadakatsiz 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz dizisi son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. 24 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 40. bölümde, Aras ile Asya arasında yaşanan olaylar geceye damgasını vururken, dizinin hayranları 41. Bölüm fragmanını heyecanla beklemeye başladı. İşte, kaçıranlar için Sadakatsiz’in son bölümü ve yeni bölüm fragmanına ilişkin detaylar...

25 Kasım 2021, Perşembe 09:51 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz son bölüm full izle Kanal D” ve “Sadakatsiz 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” soruları sabah saatlerinden itibaren Kanal D izleyicileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrolleri paylaştığı Sadakatsiz’in son bölümünde Aras hakkında gerçekleri öğrenen Asya ilişkisini bitirme kararı alırken, Derin bu durum karşısında rahatsız olmuştu. Diğer yandan Leyla’yı alarak Tekirdağ’ı terk etme kararı alan Aras’ın son hamlesi herkesi şaşırttı. İşte, Sadakatsiz’in son bölümü ve 41. Bölüm fragmanı hakkına bilgiler…

SADAKATSİZ DİZİSİNİN 40. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Asya ile Aras’ın ilişkisinin sona ermesinin ardından tüm ipler bir anda kopar.

Derin ise Volkan’ın bu nedenle Asya ile yakınlaşmasından oldukça rahatsız olur.

Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına yol açacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ’dan gitme kararı alır.

Ancak, boşanmak için Londra'ya giden Aras, iki hafta aradan sonra dönme kararı alır ve bu dönüş ezberleri bozar.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNÜ FULL İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

SADAKATSİZ’İN 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz’in 40. bölüm son sahnesi geceye damgayı vurdu. Asya Aras evli olduğu için ilişkisini bitirirken, Aras Leyla’yı da alarak Tekirdağ’ı terk etti. Ancak sadece iki hafta sonra Tekirdağ’a bomba gibi bir dönüş yaptı. Bu şaşırtıcı gelişmenin ardından Sadakatsiz’in 41. bölüm fragmanı heyecanla beklenmeye başladı. 25 Kasım Perşembe sabahında henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

Yayınlandığı andan itibaren haberimizde bulabilirsiniz…

İŞTE ARAS'IN GELİŞİ...



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