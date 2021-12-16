Sadakatsiz’in 15 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümü nefes kesen bir sahne ile son buldu. Kanal D’nin hız kesmeden ilerleyen dizisi Sadakatsiz yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Aras’ın aldatma görüntülerini yayınlayarak herkese rezil ettiği Leyla bölüm sonunda Asya’yı yaraladı. İşte, Sadakatsiz son bölüm full izle Kanal D ve Sadakatsiz 43. bölüm tek parça izle araştırması yapanlar için dizinin linki…

SADAKATSİZ’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Asya, Ali ve Volkan’ın Aras’ın evine gelmeleri ve evlilik teklifine şahit olmaları ile kendisini yine bir çıkmazın içinde bulur. Bu teklife henüz cevap verememişken, Leyla’nın Aras'tan boşanmasına rağmen ondan vazgeçmemesi işleri çıkmaza sokar.

Volkan, Asya'yı kaybetme nedeni olarak Derin'i görür ve onun kapısına dayanır. Derin'le tartışan Volkan, tansiyon yükselince şok bir hamle ile onu öper. İkili arasında beklenmedik gelişmeler yaşanır.

Aras, Volkan'la konuşmak için onun evine gelir. Ancak kısa sürede ikili arasında ipler gerilir.

Leyla'nın ihanet görüntüleri basına sızdırıldı. Aras, bu görüntüleri yayarak boşanma davasında delil olarak sunacağını söyledi ve Leyla'yı herkese rezil etti!

Asya ve Leyla arasında büyük bir kavga çıkar. Leyla, Asya'yı yaralar. Ancak Leyla da başka biri tarafından yaralanır.