Magazin Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz 42. bölüm tek parça izle Kanal D

Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz 42. bölüm tek parça izle Kanal D

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Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz 42. bölüm tek parça izle Kanal D

Sadakatsiz dizisinin son bölümü 8 Aralık Çarşamba akşamı yine milyonları Kanal D ekranlarına kilitledi. Aras’ın Asya’ya evlenme teklif ettiği bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ise gün içinde ‘Sadakatsiz son bölüm full izle!’ ve ‘Sadakatsiz 42. bölüm tek parça izle Kanal D’ araştırması yapmaya devam ediyor…

09 Aralık 2021, Perşembe 16:24 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz’in son bölümü (42. bölüm) günün en çok izlenen programları arasında ilk sıralardaki yerini korudu. Volkan, bir yandan kendini takip eden adamı gafil avlarken, diğer yandan da Güçlü ailesiyle karşı karşı kaldı. Aras, Asra’ya evlilik teklifi ettiği sırada Ali’nin gelmesi ise büyük şok yarattı. İşte, Sadakatsiz’in son bölümünü full izleyebileceğiniz Kanal D bağlantısı…

SADAKATSİZ’İN 42. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir. Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir. 

Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.

Volkan, Derin tarafından onu takip eden adamı yakalar ve kendini kimin takip ettirdiğini öğrenir. Gönül ve Haluk'un barışma yemeğinde Volkan'ın söyledikleri tüm ailenin tadını kaçırır.

Aras'ı annesinin etrafında görmekten rahatsız olan Ali'nin öfkesi giderek artar. Ali, Asya'nın odasında Aras'ın ona hediye ettiği defteri bulur ve çılgına döner…

SADAKATSİZ'İN SON BÖLÜMÜNÜ FULL İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

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