Kanal D ekranlarına yayınlanan çarşamba akşamları izlenme rekorları kıran dizi Sadakatsiz heyecan dolu 11. bölümü ile ekrana geldi. Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı beklenirken, Sadakatsiz son bölümü yeniden izlemek isteyenler ya da kaçıranlar aramalara başladı. Peki Sadakatsiz son bölümde neler oldu.

Sadakatsiz son bölüm özeti

Sadakatsiz 23 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde kimliği belirsiz olan bir kişi tarafından tahdit edilen Asya, saldırıya uğruyor. Önce evine sonra da Asya'ya saldıran bu kişi büyük bir korkuya sebep oluyor. Asya, oğlu Ali ve kendi için endişelenmeye başlıyor. Peki Asya'ya bunu yapan kim?

Evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

Sadakatsiz son bölüm izleme linki

Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde olacak