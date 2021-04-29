Magazin Sadakatsiz son bölümde yürekler ağza geldi

Sadakatsiz son bölümde yürekler ağza geldi

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Sadakatsiz son bölümde yürekler ağza geldi

Sadakatsiz 28 Nisan Çarşamba yayınlanan 27. Bölümde Asya ve Derin'i kaçıran Faruk yakalanıyor ancak çıkan arbede sonucu Asya vuruluyor! Sadakatsiz heyecan dolu bölümün ardından diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyenler "Sadakatsiz son bölüm" araması yapmaya başladı. Sadakatsiz son bölüm heyecan dolu sahneleriyle geceye damgasını vurdu. İşte Sadakatsiz son bölüm ile ilgili detaylar ve Sadakatsiz son bölüm izleme linki...

29 Nisan 2021, Perşembe 22:32 Son Güncelleme:
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Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerini paylaştığı; 'Sadakatsiz son bölüm' aramaları devam ediyor. Sadakatsiz 27. bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler Sadakatsiz son bölümde neler olduğunu merak ediyor. İşte Sadakatsiz son bölüm özeti ve Sadakatsiz son bölüm izleme linki...

Derin’den sonra Asya’nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılır. Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin’in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıdır. Asya’yı karşısında bulmak Derin için bir kurtuluş şansı mıdır, yoksa iki kadın arasındaki büyük yüzleşmenin sonuçları beklenmedik bir başka felaketin mi habercisidir?

Faruk'un evinde şoke eden görüntüler!

Sadakatsiz son bölümde gözler Faruk'a çevriliyor. Polis Faruk ve Nazan'ın evine baskına gidince ise gördükleri manzara karşısında şaşkına dönüyor. Faruk'un evinin her köşesi Asya ve onun etrafındaki insanların fotoğraflarıyla süslü çıkıyor. Peki bu görüntülerden sonra polis nasıl bir hamle yapacak?

İşte o görüntüler...

Asya ve Derin’in zor anları!

Asya ve Derin aynı evde Faruk tarafından rehin tutuluyor. İki kadın güçlerini birleştirerek Faruk'tan kurtulmanın yollarını arıyor.

Peki bu mümkün mü? Asya ve Derin nasıl bir plan yapacak?

Derin nasıl kaçırıldı?

Derin, Nazan tarafından nasıl kaçırıldığını anlattı. O anlar tüyleri diken diken etti.

İşte Derin'in planını uygulamak üzere çıktığı yolda başına gelenler ve sonrası...

Asya vuruldu!

Asya ve Derin'in izi bulunuyor. Nazan'ı takip eden polisler onların tutulduğu yere gidiyor. Ancak bu sırada Asya, Nazan ve Derin arasında çıkan arbedede silah patlıyor. Asya vuruluyor.


Sadakatsiz son bölümü izlemek isteyenler için Sadakatsiz son bölüm linki...

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

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