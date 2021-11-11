Magazin Sadakatsiz son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu

Sadakatsiz son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu

Magazin

Sadakatsiz son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz isimli dizi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu.

11 Kasım 2021, Perşembe 11:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yayınlanan her bölümü ile çok izlenen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümü ile ekrana geldi. Sadakatsiz’in yayınlanan 38’inci bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre; AB kategorisinde 7,88 reyting ve 20,87 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

SADAKATSİZ SOSYAL MEDYADA DA ÇOK KONUŞULDU…

Sadakatsiz dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medya listelerinde de üst sıralarda yer alarak 2 milyon erişim elde etti.



Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, Sadakatsiz’in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, utlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında.

Yazarlarımızdan
Gökçen Erdoğan
Partnerinizle konuşun
Gökçen Erdoğan
Filiz Özkol
11 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
En güzel anmalar
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Eğlencede fahiş fiyat
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Bize yakışan duruş
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
8 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
8 Kasım haftasına astrolojik bakış: İşler yavaş ilerleyebilir
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Diva belgeseli
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Eseri dünyanın en ünlü müzayedesi Sotheby's'de yer alan ilk Türk fotoğrafçı: Rızacan Kumaş
Funda Duru
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Survivor Hanzade Ofluoğlu tek celsede boşandı!