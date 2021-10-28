Magazin Sadakatsiz son bölümüyle zirvede

Sadakatsiz son bölümüyle zirvede

Magazin

Sadakatsiz son bölümüyle zirvede

Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yayınlanan her bölümü ile ekrana damgasını vuran dizisi Sadakatsiz, önceki akşam (27 Ekim) yeni bölümü ile ekrana geldi. Sadakatsiz’in yayınlanan 36’ıncı bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre; AB kategorisinde 6.70 reyting ve 17.85 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

28 Ekim 2021, Perşembe 10:59 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz yeni bölümü ile ekranda olduğu kadar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Dizi, tüm gece boyunca TT'de en çok konuşulanlar arasında yer aldı. “Volkan” sosyal medya da en çok konuşulan karakter olurken, Aras ve Asya yakınlaşması da oldukça ilgi gördü.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, Sadakatsiz’in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, utlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında.



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