Sadakatsiz sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi
Kanal D ekranlarında saat her hafta Çarşamba günü saat 20.00’de ekranla gelen ‘Sadakatsiz’ dizisi dün akşam yayınlanan 37. yeni bölümüyle en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.
04 Kasım 2021, Perşembe 12:31 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz’in yayınlanan son bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre; AB kategorisinde 7,61 reyting ve 19,83 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu. Sadakatsiz yine sosyal medyanın gündemine oturdu… Sadakatsiz dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada 2 milyon erişim elde etti. Dizi, gece boyunca TT listesinde zirvede yer aldı. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, Sadakatsiz’in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor. Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında.