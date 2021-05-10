Sadakatsiz 5 Mayıs Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya, Derin'in onun aleyhine ifade verdiğini öğreniyor. Bu durumu Derin'le bizzat konuşmak için hastaneye giden Asya, Derin'i uyarıyor. Yaptıklarının ortaya çıkmaması için Derin'in ona attığı iftiraları temizlemesi gerektiğini söylüyor. Asya ve Derin arasında gerginlik boy gösteriyor!

Sadakatsiz 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya İpleri eline alıyor!

Sadakatsiz 29. bölümde, Asya, Volkan ve Derin'in yaşadığı eve giderek herkesi şoke eden bir kayıt dinletir. Kayıtta kaçırma olayının tüm detayları olunca Derin köşeye sıkışır. Kaçırma olayının Asya ve Volkan'dan intikam almak için tezgahlaması işleri tersine çevirmeye yeter. Polisi de oyalamaktan suçlu görünen Derin'e bir darbe de Volkan'dan gelir.

Sadakatsiz 29. bölüm fragmanı



