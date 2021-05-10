Magazin Sadakatsiz yeni bölümde Asya bütün ipleri eline alıyor! Herkesi şok edecek

Sadakatsiz yeni bölümde Asya bütün ipleri eline alıyor! Herkesi şok edecek

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Sadakatsiz yeni bölümde Asya bütün ipleri eline alıyor! Herkesi şok edecek

Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden Sadakatsiz heyecan dolu bölümünde ardından şok gelişmelerin yaşanacağı bir bölümle daha ekrana gelecek. Son bölümde Asya aleyhine ifade veren Derin'in Volkan'la yaşadığı eve giden Asya'nın dinlettiği kayıt herkesi şoka sokacak. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Asya'nın bu hamlesiyle Derin'in iyice köşeye sıkışıyor. İşte Sadakatsiz 29. bölüm fragmanı ve detaylar...

10 Mayıs 2021, Pazartesi 00:50 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz 5 Mayıs Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya, Derin'in onun aleyhine ifade verdiğini öğreniyor. Bu durumu Derin'le bizzat konuşmak için hastaneye giden Asya, Derin'i uyarıyor. Yaptıklarının ortaya çıkmaması için Derin'in ona attığı iftiraları temizlemesi gerektiğini söylüyor. Asya ve Derin arasında gerginlik boy gösteriyor!

Sadakatsiz 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya İpleri eline alıyor!

Sadakatsiz 29. bölümde, Asya, Volkan ve Derin'in yaşadığı eve giderek herkesi şoke eden bir kayıt dinletir. Kayıtta kaçırma olayının tüm detayları olunca Derin köşeye sıkışır. Kaçırma olayının Asya ve Volkan'dan intikam almak için tezgahlaması işleri tersine çevirmeye yeter. Polisi de oyalamaktan suçlu görünen Derin'e bir darbe de Volkan'dan gelir. 

Sadakatsiz 29. bölüm fragmanı


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