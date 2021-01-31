Sadakatsiz yeni bölümde ipler geriliyor

İzleyicinin gönlüne taht kuran dizi Sadakatsiz, 15. bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada bir numaraya oturdu. Dizi AB kategorisinde 10.00 reyting 21.32 izlenme payı ile çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.

Kanal D'nin başrollerini Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan) ve Melis Sezen(Derin)'in paylaştığı Sadakatsiz 15. son bölüm final sahnesinde Ali'nin kararı şok etkisi yarattı! Ali ve Derin'in birlikte Asya'nın evine gelmesi, Ali'nin babasıyla yaşamak istemesi dengeleri alt üst etti. Duydukları karşısında şaşkınlık yaşayan Asya buna izin verecek mi?

Ali annesine terk edecek mi etmeyecek mi diye merakla beklenirken Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı





Sadakatsiz 16. bölüm fragmanında oğlunun gidişiyle perişan olan Asya, zor zamanlarında yine Turgay'ın desteğini görecektir. Derin'e yaptığından dolayı tepki gösteren Volkan, Asya'ya durumu düzelteceğini anlatmaya gittiğinde evde Turgay'ı görür.

Sadakatsiz 16. bölüm fragmanında Volkan, Ali'yi ikna ederek babasında kalmaya zorlayan Derin'in oyununu farkeder. Derin'e hesap soran Volkan, Ali'nin böyle zor bir dönemde annesine de ihtiyacı olduğunu söyler.

Ali babasının yanında kalmak istiyor

Sadakatsiz 27 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'nın okula gelmesinden sonra ona karşı tepkili olan Ali, babasının yanında kalmak istediğini söylüyor. Volkan, olay büyümesin diye Ali'yi yanında götürüyor. Derin, Ali'ye olan yaklaşımıyla onu motive ediyor ve aslında yalnız olmadığını hissettiriyor. Derin ve babasının yanında kendini mutlu hisseden Ali, onlarla kalmaya karar veriyor. Derin, Ali'yi de yanına alarak Asya'nın evine gidiyor. Ali için kahvaltı hazırlayan Asya, onu beklerken gördüğü manzara karşısında şoke oluyor. Derin, Ali'nin eşyalarını almaya geldiklerini söylüyor.

Alinin çaldığı eşyaları Asya buldu

Asya, Ali'nin çaldığı eşyaları buluyor. Onunla konuşmayı deneyen Asya çok yüksek bir tepkiyle karşı karşıya kalıyor. Bu durumu çözmeye çalışan Asya, bulduğu kutuyu alıp, okula gidiyor. Olanları okul müdürüne anlatıyor ve Ali'nin son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ediyor. Ali mevzusunu öğrenen Volkan da soluğu okulda alıyor. Olanlardan sonra Demir, duyduklarını sınıfın ortasında söyleyince işler karışıyor. Ali, annesinin yüzünden rezil olduğunu söyleyerek ondan kaçıyor. Asya, Ali'yle konuşmaya çalışsa da ikna edemiyor. Peki bu durumda Volkan'ın Ali'ye tepkisi ne olacak?

Volkan itiraf etti

Volkan, Asya üzerine oynadığı tüm oyunları Derya'ya itiraf etti. Asya'nın evine giren kişinin Selçuk olduğunu ve onu parayla tuttuğunu söyledi. Amacı sadece Asya'yı huzursuz etmek olduğunu da dile getiren Volkan, bu durumdan pişman olduğunu belirtti. Duydukları karşısında şok olan Derya, bunu hemen Asya'ya anlattı. Volkan'ın amacının ona zarar vermek olmadığını söyleyen Derya, onu korumaya çalıştı. Ancak Asya, bunu öğrendikten sonra hiç şaşırmadı ve Volkan'ın artık normal davranmadığını da Derya'ya söyledi.

Buzlar eriyecek mi?

Nil ve Selçuk'un olaylarının ardından sürüklenen Asya ve Volkan, hastanede bir araya gelir. Asya'nın gözünün önüne yine Volkan'la eski günleri gelir. Volkan olduğu sürece yalnızlıktan korkmadığını söyleyen Asya, Volkan'ın ona verdiği sözleri hatırlar. İki arasındaki bu mutlu günler artık mazide kalmıştır. Peki Asya ve Volkan arasındaki buzlar eriyecek mi?

Derin'e sert çıkış

Derin, Volkan'ın Asya'ya sık sık bir araya gelmesine artık tahammül edemiyor. Volkan'ın bir işler karıştırdığının farkında olan Derin, daha fazla sessiz kalamıyor. Volkan'ın hastaneye gittiğini öğrenip, o da peşinden gidiyor ve Volkan'a sert bir tavırla hesap soruyor. Derin'den gelen bu hamle Volkan'ı çıldırtıyor. Bir anlık öfkeyle Derin'e patlayan Volkan, çok sert çıkışıyor. Derin gördüğü bu muamele sonrası hayal kırıklığına uğruyor. Volkan ise sonradan yaptığının farkına varıp, Derin'in gönlünü almaya çalışıyor.

Selçuk'un gizemli geçmişi

Selçuk'un geçmişi bir anda gün yüzüne çıkıyor. Selçuk'un ölümden döndüğü anlar her yerde haber oluyor. Haberlerde Selçuk'u gören annesi, onu ziyarete geliyor. Annesiyle karşı karşıya kalan Selçuk, ona olan öfkesini kusuyor ve gitmesini istiyor. Selçuk, çocukluğunu hatırlayınca, annesinin onu nasıl sürekli yalnız bırakıp gittiğini ve yaşadıklarını bir kez daha gözünün önüne getiriyor. Selçuk'un gizemli geçmişi bir anda merak uyandırıyor. Selçuk ve annesini bundan sonra neler bekliyor? Selçuk'un babası nerede? Gizemli geçmiş ortaya çıkacak mı?

Selçuk ve Nil nasıl tanıştı

Selçuk ve Nil arasındaki gerilim bir süre yatışıyor. Selçuk'u kaybetme korkusu yaşayan Nil, onun yanından hiç ayrılmıyor ve hastanede onunla kalıyor. Yanında Nil'i gören Selçuk, bir anda onunla tanıştığı ve ona aşık olduğu günü hatırlıyor. İkili arasında duygusal anlar yaşanıyor. Nil, Selçuk'a zarar verdiği için çok üzgün olduğunu söyleyerek ağlamaya başlıyor. Selçuk ise ona olan aşkını bir kere daha hatırlatıyor.