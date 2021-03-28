Magazin Sadakatsiz yeni bölümde yer yerinden oynayacak

Sadakatsiz yeni bölümde yer yerinden oynayacak

Magazin

Sadakatsiz yeni bölümde yer yerinden oynayacak

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz heyecan dolu bölümlerle çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor. Sadakatsiz 23. bölüme Derin'in intikam planı damgasını vururken merakla beklenen Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı.

28 Mart 2021, Pazar 23:04 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz 24. Bölüm Fragmanı yayında! Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutuyor!

Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlar. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuşurlar. Gönül ise polisi Asya'ya yönlendirir. Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün gözlerin Volkan'a çevrilmesine sebep olur!

Derin nerede? Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?

Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı


Sadakatsiz 23. bölümde neler oldu?

Volkan’ın boşanma kararı Derin ve Asya’yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin’in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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