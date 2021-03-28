Sadakatsiz yeni bölümde yer yerinden oynayacak

Sadakatsiz 24. Bölüm Fragmanı yayında! Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutuyor!

Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlar. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuşurlar. Gönül ise polisi Asya'ya yönlendirir. Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün gözlerin Volkan'a çevrilmesine sebep olur!

Derin nerede? Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?

Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı





Sadakatsiz 23. bölümde neler oldu?

Volkan’ın boşanma kararı Derin ve Asya’yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin’in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.