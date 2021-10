Sadakatsiz yeni bölümü ile zirvede

Sadakatsiz yeni bölümü ile ekranda olduğu kadar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Dizi, tüm gece boyunca #Sadakatsiz, #Asya, #Aras etiketi ile TT'de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, Sadakatsiz’in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Utlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor. Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de..