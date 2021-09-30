Sadakatsiz, yeni sezon ilk bölümü ile yine milyonlarca izleyiciyi Kanal D ekranlarına kilitledi. Volkan, kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ’da yaşamaya devam ederken, Asya, Ali ve Nil ile yeni bir hayata yelken açmıştı. Ancak aylar sonra yaşanan olaylar, her şeyi alt üst etti. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için işte Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümü (32. Bölüm).

SADAKATSİZ YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE (32. BÖLÜM) NELER OLDU?

Sadakatsiz’in haziran ayında yayınlanan sezon finalinde, Derin ve Asya arabayla uçurumdan aşağı yuvarlanmıştı. Yaşanan kazanın ardından Asya, Ali ile ve Nil ile İstanbul’da yeni başlangıç yapar.

Bir acil serviste doktorluk yapan Asya, oğlu Ali’nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat sürer.

Derin ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalır. Volkan da genç kadınla Tekirdağ da yaşamaya devam eder.

Kazanın üzerinden aylar geçer, artık herkes yeni düzenine alışmaya başlar. Bu sırada Melih ve Bahar’ın düğününe giderken Asya’nın yaşadığı olay hayatında yeni bir sayfanın açılmasına neden olurken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı derinden sarsar…

SADAKATSİZ YENİ SEZON İLK BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SADAKATSİZ 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz’in 32. bölümü, 29 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarına geldi. Heyecan dolu bir final ile sona eren bölümün ardından dizinin hayranları “Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” araştırması yapıyor. Ancak dizinin 3 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak 33. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı…