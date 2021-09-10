Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sadakatsiz yeni sezon araştırmaları, diğer dizilerin yavaş yavaş yeni sezon bölümlerinin yayınlanmaya başlamasının ardından daha da yoğunlaştı. Nefes kesen bir sezon finali ile ekranlara bir süreliğine ara veren Sadakatsiz dizisinde yeni sezonda neler olacağı dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar…
10 Eylül 2021, Cuma 15:43 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarından yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaşmış ve dizi pek çok sefer izlenme rekoru kırmıştı. Eylül ayının gelmesiyle yeni sezona ilişkin heyecan daha da arttı. Dizinin hayranları şu günlerde Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? araştırmalarını yoğunlaştırdı…
SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz’in yeni sezon çekimleri devam ediyor ancak, dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak Sadakatsiz’in Ekim ayında yeniden ekranlarda olması bekleniyor.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çarpıcı konusu ve oyuncularının başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın yayınlanmasının ardından haberimizde bulabilirsiniz.
SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Sadakatsiz'in sezon finalinde Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisi olmuştu. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüştü.
Sezon finalinde Derin ve Asya uçurumdan yuvarlanmış, bu talihsiz kaza karşısında Volkan acı içinde kıvranmış, Asya ve Derin'in yaşayıp yaşamadığı henüz bilinmiyordu.
SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?
- Cansu Dere,
- Caner Cindoruk,
- Melis Sezen,
- Yeliz Kuvancı,
- Cemal Hünal,
- Özge Özder,
- Gözde Seda Altuner,
- Burak Sergen,
- Taro Emir Tekin,
- Alp Akar.