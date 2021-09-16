Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? İşte, Sadakatsiz yeni sezon fragmanı

“Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?” araştırmaları Eylül ayının gelmesiyle daha da yoğunlaşmıştı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrolde yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Kocası tarafından aldatılan başarılı bir kadının hikayesinin anlatıldığı dizinin, yeni sezonda da fırtınalar estirmesi bekleniyor. İşte Sadakatsiz yeni sezon fragmanı ve diziye dair ayrıntılar…

SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, Sadakatsiz, yeni sezon ilk bölümü ile 22 Eylül Çarşamba akşamı izleyicinin karşısına çıkacak.

İŞTE, SADAKATSİZ YENİ SEZON FRAGMANI

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran ayında ekranlara gelen Sadakatsiz sezon finalinde Asya, Derin'in hamilelik yalanını ortaya çıkarmıştı. Yalanının ortaya çıkmasının ardından tüm planları alt üst olan Derin ise Asya büyük yüzleşme yaşadı. Her şeyini kaybettiği düşünen ve kendini kaybeden Derin, Asya'nın arabası ile Volkan ile tanıştıkları yer olan Sapanca'ya doğru tüm yola çıktı. Aracı tüm hızıyla süren ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Derin, Asya ile uçurumun kıyısında zor da olsa durabildi.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER