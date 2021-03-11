Sadakatsiz 21. bölüm ile heyecan bir tık daha yükseldi. Gönül'ün öldürücü darbesine Asya'dan sert cevap geldi. Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz fırtınalar estirmeye devam ediyor. Ekrana gelen son bölümün ardından Sadakatsiz 22. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Sadakatsiz 21. bölümde neler oldu?

Sadakatsiz 10 Mart Salı yayınlanan 21. Bölümde Asya, hakkında çıkan haberlerden sonra elindeki n güçlü kozu kullanarak Gönül'e dersini verdi!

Öte yandan Selçuk’un Haluk’un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlü’nün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer. Kendisini umulmadık bir krizin ortasında bulan Asya’yı Selçuk’la yeniden bir araya getiren gelişme merak uyandırır. Asya ve Sinan konusunda sınırları zorlamaktan çekinmeyen Volkan’ın son hamlesinin arkasında yatan tedirgin edici gerçek nedir?

Asya'ya magazin şoku!

Gönül, Asya'ya tuzak kuruyor. Yerel bir gazetenin yöneticisiyle bir araya gelen Gönül, çıkan haberleri kendi lehine çevirirken, Asya'yı da unutmuyor. Asya'nın Sinan'la vedalaştığı anlarda onların fotoğrafını çeken Gönül'ün adamı fotoğrafı ona gönderiyor. Gönül Asya'nın bu fotoğrafını gazeteye veriyor ve ertesi gün çıkan aşk haberleri Asya'yı yerle bir ediyor.

Volkan, hastanede kavga çıkardı!

Volkan, gazetelerde çıkan haberi görünce deliye döndü. Öfkesinden ne yapacağını şaşıran Volkan, apar topar hastaneye giderek Asya'nın odasına giriyor. Asya'nın odasında Turgay'ı gören Volkan iyice çileden çıkıyor. Hastanede bir anda kaos oluşuyor. Asya Volkan yüzünden bir kez daha zor durumda kalıyor. Hastane yönetiminden uyarı alıyor.

Asya intikamını aldı

Volkan'ın videosunu Gönül'e izleten Asya, onu tehdit etti. Hakkında çıkan haberlerden sonra intikam hırsına bürünen Asya, son kozunu finalde kullandı.

Sadakatsiz 10 Mart Çarşamba yayınlanan yeni bölümde hakkında çıkan haberlerden sonra kafası iyice atan Asya, elindeki kozu kullanmaya karar verir. Özellikle Derin'in konuşmalarından sonra buna karar veren Asya, soluğu Gönül'ün yanında alır. Bu haberleri yaptıran kişinin Gönül olduğunu bilen Asya, elindeki videoyu ona izletir ve tehdit eder. Asya'nın bu hareketi ise geceye damga vurdu.

Biraz da yılın olayını konuşalım!

Cavidan yine Gönül'e sarıyor. Gönül'ün başına gelenler için yanına gelen Cavidan yapacağını yapıyor. Ancak Cavidan'ın gelişini fırsat bilen Gönül, hemen konuyu Asya'ya getiriyor. Onun aşk hayatını konu eden Gönül, bu durumu da yılın olayı ilan ediyor.

Selçuk, Asya'dan yardım istedi!

Annesinin Nil'le konuşmalarını duyan Selçuk, soluğu Asya'nın yanında alıyor. Onları gizlice konuşurken gören, kulak misafiri olan Selçuk, annesinin kanser olduğunu duyuyor. Son evrede olduğunu öğrenir öğrenmez Asya'dan bu konu hakkında bilgi almaya gidiyor. Annesinin öleceğini anlayan Selçuk, adeta yıkılıyor. Asya ise ona son zamanlarında annesinin yanında olmasını tavsiye ediyor.

Melih, Bahar'dan hoşlandı!

Bahar'ı gördüğü anda ondan etkilenen Melih, tekrar karşılaşıyor. Ali'yi Volkan'ın evine getiren Bahar, burada Melih'le karşı karşıya geliyor. Volkan, Bahar'a teşekkür ederek onu kahve içmeye davet ediyor. Bu arada Bahar ve Melih arasında sohbet başlıyor. Bahar'ı tanımaya çalışan Melih, onu yakın markaja alıyor. Peki ikili arasında neler olacak? Yeni bir aşk başlayacak mı?

Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak.