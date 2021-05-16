Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 19 Mayıs Çarşamba akşamı 30. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Sadakatsiz 30. Bölüm Fragmanı yayında! Asya, geçmişinden gelen sürpriz misafirle tanışıyor! Peki onu geçmişi ve şimdiki hayatıyla yüzleşmek zorunda bırakan gerçek ne? Babası hakkında neler öğrenecek? Derin, konuşulanları duyunca Asya'ya karşı koz olarak kullanacak mı?

Sadakatsiz 29. bölümde neler oldu?

Sadakatsiz 12 Mayıs Çarşamba yayınlanan son bölümde Asya'ya sürpriz bir misafir geldi. Asya, kendine ait bir muayenehane açıyor. Bundan sonra hastaneye dönmeme kararı alan ve mesleğine de ara vermek istemeyen Asya, yolunu çiziyor!

Derin, Derya'yı zor durumda bırakıyor. Hamileliği sona eren Derin, bu durumu herkesten gizliyor ve Derya'yı da bu yönde kullanmaya çalışıyor. Ancak Derya bu defa ona pabuç bırakmıyor. Peki Derya, restini çekecek mi yoksa Derin'in yalanına ortak mı olacak?

Sadakatsiz 30. bölüm fragmanı





Asya Günalan'ın "Buraya sana kendi gerçeklerimi anlatmaya geldim. Babanla ben nişanlıydık, mutluyduk da ama baban beni aldattı" sözleri üzerine Asya büyük bir şok yaşıyor. Üstelik anlattıkları bu kadarla da sınırlı değil. Fragmanda ikili arasındaki konuşmaları duyduğu görünen Derin'in neler öğrendiği, konuşulanların ne kadarını duyduğu ise yeni bölümde belli olacak.

“Sadakatsiz”de Bennu Yıldırımlar fırtınası

Bennu Yıldırımlar, Asya’nın (Cansu Dere) geçmişinden gelen, hiç tanımadığı Asya Günalan karakterine hayat veriyor. Asya Günalan, Tekirdağ’ın ve Asya’nın hayatına bomba gibi düşecek; onun geçmişini sorgulamasına sebep olacak.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarladığı Sadakatsiz’in başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen eşlik ediyor.

Kadroda usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Kenan Ece, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç ve Bekir Hakan Uyanık yer alıyor.







