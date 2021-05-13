Kanal D’nin çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizisi 'Sadakatsiz'e başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar konuk oldu.

Yıldırımlar, Asya’nın (Cansu Dere) geçmişinden gelen, hiç tanımadığı Asya Günalan karakterine hayat veriyor. Asya Günalan, Tekirdağ’ın ve Asya’nın hayatına bomba gibi düşecek; onun geçmişini sorgulamasına sebep olacak.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarladığı Sadakatsiz’in başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen eşlik ediyor.

ASYA'YA BÜYÜK ŞOK!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 29. son bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz son bölümde Asya'nın Derin'in kaçırılma planını ortaya çıkarması ortalığı karıştırdı. Derin yaptığı planla ailesini de karşısına alırken, Asya ise hayatında yeni bir dönem açtı. Volkan ise Asya'ya içini dökerek ona veda etti. Final sahnesinde ise Asya, karşısına geçmişinden çıkan birini görünce büyük şok yaşadı.

VOLKAN ASYA'YA VEDA ETTİ

Asya, kendine ait bir muayenehane açıyor. Bundan sonra hastaneye dönmeme kararı alan ve mesleğine de ara vermek istemeyen Asya, yolunu çizdi.

Asya'yı tekrar kazanmak için here yolu deneyen ancak onu kendinden daha da uzaklaştıran Volkan, bir karar aldı. Volkan ilk defa Asya'yı şaşırtan bir hamle ile karşısına çıktı. Volkan ise Asya'ya veda ederek bir daha karşısına çıkmayacağını söyledi.

Sadakatsiz son bölüm finalinde ise diziye Asya Günalan karakteriyle katılan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar ilk defa seyirci karşısına çıktı. Asya Günalan, Asya'nın evine geldi. "Ben Asya adaşın. Baban Nazmi'nin..."

Derin’in çaresizliği ile büyük bir ikileme sürüklenen Volkan boşanma kararını yeniden düşünmek zorunda kalır. Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya’nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi olur. Büyük bir çıkmaza düşen Volkan Asya’ya kendini anlatmayı bu kez başaracak mıdır, yoksa ikilinin arasındaki yüzleşme bu defa bir sonun mu başlangıcıdır? Yapacağı yeni başlangıçlar için büyük heyecan duyan Asya’nın karşısına çıkan hangi sürpriz, hiç beklemediği bir sayfanın açılmasını sağlayacaktır?