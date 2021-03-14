Magazin Sadakatsiz'de Asya son kozunu kullandı şimdi sıra Volkan'da!

Sadakatsiz'de Asya son kozunu kullandı şimdi sıra Volkan'da!

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Sadakatsiz'de Asya son kozunu kullandı şimdi sıra Volkan'da!

Kanal D erkanlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi heyecan kesmeden yoluna devam ediyor. Sadakatsiz 21. bölümde elindeki en güçlü kozunu kullanan Asya'yı yeni bölümde neler bekliyor. Sadakatsiz 22. bölüm fragmanına Volkan'ın yeniden aile olma hayali damgasını vurdu.

14 Mart 2021, Pazar 19:58 Son Güncelleme:
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Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz 22. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan, yeniden aile olma hayalleriyle oğlu Ali ile birlikte Asya'nın evindedir!

Volkan oğulları ile, Asya'nın evindedir ve Ali'nin psikolojisi için gerekli olan buluşmalardan birisini gerçekleştirmektedir. Oyun oynayarak geçirdikleri akşamı Volkan, Asya'ya karşı kullanmak ister. Keyifli gece sonunda Asya'ya yeniden aile olabileceklerini hissettiren cümleler kurar. Asya ise Volkan'ı, soğuk bir surat ile dinlemektedir.

Asya'nın bu hareketi geceye damga vurdu

Sadakatsiz 10 Mart Çarşamba yayınlanan yeni bölümde hakkında çıkan haberlerden sonra kafası iyice atan Asya, elindeki kozu kullanmaya karar verir. Özellikle Derin'in konuşmalarından sonra buna karar veren Asya, soluğu Gönül'ün yanında alır. Bu haberleri yaptıran kişinin Gönül olduğunu bilen Asya, elindeki videoyu ona izletir ve tehdit eder. Asya'nın bu hareketi ise geceye damga vurdu.

Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı


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