Magazin Sadakatsiz'de Asya'nın planı Twitter'a damga vurdu

Sadakatsiz'de Asya'nın planı Twitter'a damga vurdu

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Sadakatsiz'de Asya'nın planı Twitter'a damga vurdu

Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümü ilgiyle takip edilen Sadakatsiz bu akşam ekrana gelen bölümle yine Twitter'ın gündemine oturdu. Volkan'ın Asya'nın kapısına gelip yalvarması ve o anları kaydeden Asya'nın planı heyecanı arttırdı.

24 Şubat 2021, Çarşamba 22:18 Son Güncelleme:
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Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrol oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz', 24 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de 19'uncu bölümüyle ekranda. BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz'de Asya'nın planı Twitter'a ve diziye damga vurdu.



  • Bizi de çok üzdüler ama oturduk keyifle Türk kahvemizi içtik.
  • Planlarım istediğim gibi gitmiştir
  • Bu her şeyi kafasında bitirmiş kadın kombini nerde görsem tanırım.
  • Asya, bizim yeni kraliçemiz. Aklınla olduruyor herkesi bu da ona yakışır zaten
  • Volki tolkiyi kafada bitirmiş kadın kombini.
  • Senin Eyşan olduğunu unutmuştum bir an. O nasıl plandı be. Şeytan mesleği bıraktı sayende. Keyfim yerine geldi, sırada Gönül ün güçsüzlüğü var. Eeee ne demişler herkes ettiğini er ya da geç çekiyor, sefamız olsun.


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