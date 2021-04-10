Derin’i bulmak ve Asya’yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya’ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bıraktı.

Asya adına gelen paket ortalığı karıştırıyor. Asya, gelen paketi açıyor ve içinde kamera görüntülerinin olduğu bir hafıza kartı çıkıyor. Peki bu görüntüleri Asya'ya kim, neden gönderdi? Bu görüntülerde ne var? Asya'nın masumluğunu bu görüntüler mi ispatlayacak?

DERİN HAMİLE

Polisler Derin hakkında araştırma yaparken beklenmedik bir durum da ortaya çıktı. Derin'in hasta kayıtları da araştırmaya dahil oldu. Derya, kayıtlara baktığı sırada Derin'in hamile olduğunu öğrendi. Derya, bu bilgiyi Volkan'a söylemeye kalkar ancak gizlilikten dolayı cesaret edemez.