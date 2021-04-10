Sadakatsiz'de Asya'ya gönderilen şok görüntülerde ne var?
Sadakatsiz 25. Bölümde Derin’in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya’yı zor durumda bıraktı. Asya'ya gelen paket ortalığı karıştırırken içinden çıkan hafıza kartını kimin gönderdiği merak konusu oldu?
10 Nisan 2021, Cumartesi 20:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Derin’i bulmak ve Asya’yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya’ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bıraktı.
Asya adına gelen paket ortalığı karıştırıyor. Asya, gelen paketi açıyor ve içinde kamera görüntülerinin olduğu bir hafıza kartı çıkıyor. Peki bu görüntüleri Asya'ya kim, neden gönderdi? Bu görüntülerde ne var? Asya'nın masumluğunu bu görüntüler mi ispatlayacak?
DERİN HAMİLE
Polisler Derin hakkında araştırma yaparken beklenmedik bir durum da ortaya çıktı. Derin'in hasta kayıtları da araştırmaya dahil oldu. Derya, kayıtlara baktığı sırada Derin'in hamile olduğunu öğrendi. Derya, bu bilgiyi Volkan'a söylemeye kalkar ancak gizlilikten dolayı cesaret edemez.