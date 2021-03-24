Magazin Sadakatsiz'de bomba gibi gelişme! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Sadakatsiz'de bomba gibi gelişme! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

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Sadakatsiz'de bomba gibi gelişme! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde yaşanan gelişme geceye damgasını vuracak. Sadakatsiz 23. bölümde aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

24 Mart 2021, Çarşamba 01:37 Son Güncelleme:
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Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerde olduğu ‘Sadakatsiz’de: Volkan’ın boşanma kararı, Derin ve Asya’yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme, herkesi şaşırtır. Gözünü karartan Derin’in aldığı karar, Volkan’ı köşeye sıkıştırır. Asya, üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlıdır.

Asya gördükleri karşısında ne yapacak?

Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa bambaşka bir kişiliğe bürünüyor. Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor! Volkan ve Derin'in evine gelen Asya gördükleri karşısında ne yapacak? Derin, nasıl bir intikam planı hazırlıyor?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz 23. bölüm ile bu akşam Kanal D ekranlarında olacak.



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