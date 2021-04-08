Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerini paylaştığı; 'Sadakatsiz' dizisinin 7 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 25'inci bölümünde, bulunan ceset Derin'e ait olmayınca Volkan ve Güçlü ailesi rahat bir nefes aldı.

Derin’in ortadan kayboluşunun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı, Asya'yı içinden çıkılamaz bir duruma getirdi. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya’ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bıraktı. Asya eline ulaşan kamera görüntüleriyle soluğu karakolda aldı.

ASYA HER ŞEYİNİ KAYBETTİ

Derin'in kaybolmasıyla tüm gözler Asya'nın üzerine çevrilmişken, Asya önce başhekimlikten, daha sonra vakıftan kovuldu. Derin’i bulmak ve Asya’yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurdu. Selçuk ve Volkan, Derin'in videoyu montajlattırdığı kişiyi bularak polise teslim etti.

HALUK VE SELÇUK BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Selçuk, Haluk Güçlü'nün peşine adam taktırdığını ispat ederek, babalık davasında mahkeme için yeni bir koz edindi. Haluk ve Selçuk bir kez daha karşı karşıya geldi.

FARUK MU KAÇIRDI

Asya'nın eski hastası ve komşusu Faruk'un şüpheli hareketleri, Derin'i kaçıran kişinin o olabileceği yönünde yorumlara sebep oldu.







