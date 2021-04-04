Magazin Sadakatsiz'de Derin Asya'nın evine gidiyor

Sadakatsiz'de Derin Asya'nın evine gidiyor

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Sadakatsiz'de Derin Asya'nın evine gidiyor

Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz son bölüme Derin'in birden bire ortalıktan kaybolması damgasını vurmuştu. Tüm Tekirdağ Derin için seferber olurken Derin'in kaybolması sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı.

04 Nisan 2021, Pazar 23:37 Son Güncelleme:
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Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz heyecan dolu bölümleriyle çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor. Sadakatsiz 24. bölümde Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber oldu. Dizinin bölüm finalinde bulunan ceset yürekleri ağıza getirdi. Cesedin Derin'e ait olup olmadığı merak konusu olurken Sadakatsiz 25. bölüm fragmanında Derin ortaya çıktı.

Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayında! Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor.

Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor.

Derin'i kim, neden yaraladı? Fragmanda görünen rüya mı yoksa gerçek mi?

İşte Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı


Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

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