Magazin Sadakatsiz'de Derin, tüm suçu Asya'nın üzerine atıyor

Sadakatsiz'de Derin, tüm suçu Asya'nın üzerine atıyor

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Sadakatsiz'de Derin, tüm suçu Asya'nın üzerine atıyor

Sadakatsiz son bölümde Derin'in kaçıran Faruk Asya'yı da kaçırdı. Sadakatsiz 27. bölümde Asya ve Derin'in izi bulunuyor. Nazan'ı takip eden polisler onların tutulduğu yere gidiyor. Ancak bu sırada Asya, Nazan ve Derin arasında çıkan arbedede silah patlıyor. Asya vuruluyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Sadakatsiz 28. bölüm heyecanla beklenirken yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sadakatsiz 28. bölüm fragmanı ve Sadakatsiz yeni bölüm ile ilgili ipuçları...

02 Mayıs 2021, Pazar 21:18 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz 28 Nisan Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Selçuk, annesinin ani ölümüyle bir kez daha yıkılıyor ve yine öfkesini Haluk'a kusuyor. Çocukluğu elinden alınan Selçuk, annesinin ona yazdığı mektubu buluyor ve gözyaşlarına boğuluyor. Son bölüm finalinde Asya, Nazan ve Derin arasında çıkan arbedede Asya vuruldu. Peki Sadakatsiz 28. bölümde neler olacak?

Sadakatsiz 28. bölüm fragmanı yayında!

Derin, tüm suçu Asya'nın üzerine atıyor!

Derin, Faruk'un elinden kurtuluyor, fakat ifadesinde tüm planı Asya'nın kurduğunu söylüyor. Gönül, Derin'i karşısına alıyor ve tüm olanlardan sora kızına tokat atıyor. Asya, suçlamalar karşısında şaşkınken, Volkan Derin'den boşanmak istediğini söylüyor.

Sadakatsiz 28. bölüm fragmanı


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