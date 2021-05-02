Sadakatsiz 28 Nisan Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Selçuk, annesinin ani ölümüyle bir kez daha yıkılıyor ve yine öfkesini Haluk'a kusuyor. Çocukluğu elinden alınan Selçuk, annesinin ona yazdığı mektubu buluyor ve gözyaşlarına boğuluyor. Son bölüm finalinde Asya, Nazan ve Derin arasında çıkan arbedede Asya vuruldu. Peki Sadakatsiz 28. bölümde neler olacak?

Derin, tüm suçu Asya'nın üzerine atıyor!

Derin, Faruk'un elinden kurtuluyor, fakat ifadesinde tüm planı Asya'nın kurduğunu söylüyor. Gönül, Derin'i karşısına alıyor ve tüm olanlardan sora kızına tokat atıyor. Asya, suçlamalar karşısında şaşkınken, Volkan Derin'den boşanmak istediğini söylüyor.

Sadakatsiz 28. bölüm fragmanı



