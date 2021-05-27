Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisinde herkesin merak ettiği Derin ve Volkan'ın nasıl tanıştığı gün yüzüne çıktı. İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacak son gelişmeler...

Başrollerinde Burak Sergen, Cansu Dere Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı ve yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği Sadakatsiz dizisi yeni bölümde tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Sezon finali yapmaya hazırlananan Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı yayınlandı.

Ekran yolculuğuna bir hafta ara veren 'Sadakatsiz' dizisi, 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Yeni bölümde; Derin geçmişiyle hesaplaşırken, Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler çıkacak. Volkan ve Derin'in ilk karşılaşmalarını nasıl olduğunu, nasıl tanıştığını izleyeceğimiz Sadakatsiz yeni bölüm de ilk tanıştıkları dönemde Volkan'ın evli olduğunu bilmeyen Derin'in, Asya yazan yüzüğünü bulduğu anlar dikkat çekti.

Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı











