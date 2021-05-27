Sadakatsiz'de kimsenin bilmediği gerçek gün yüzüne çıkıyor!
Kanal D'nin ses ses getiren dizilerinden biri olan Sadakatsiz bölüm finali ile ekrana gelecek. Her bölümü büyük heyecanla takip edilen Sadakatsiz dizisinde sırlar bir bir açığa çıkıyor. Asya'nın babasıyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından yeni bölümde de Derin ve Volkan'la ilgili herkesin merak ettiği bir soru daha cevabını bulacak. Derin'in Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler çıkacak! Sadakatsiz yeni bölüm bomba gibi gelişmelere sahne olacak.
27 Mayıs 2021, Perşembe 19:41 Son Güncelleme:
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Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisinde herkesin merak ettiği Derin ve Volkan'ın nasıl tanıştığı gün yüzüne çıktı. İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacak son gelişmeler...
Başrollerinde Burak Sergen, Cansu Dere Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı ve yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği Sadakatsiz dizisi yeni bölümde tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Sezon finali yapmaya hazırlananan Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı yayınlandı.
Ekran yolculuğuna bir hafta ara veren 'Sadakatsiz' dizisi, 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Yeni bölümde; Derin geçmişiyle hesaplaşırken, Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler çıkacak. Volkan ve Derin'in ilk karşılaşmalarını nasıl olduğunu, nasıl tanıştığını izleyeceğimiz Sadakatsiz yeni bölüm de ilk tanıştıkları dönemde Volkan'ın evli olduğunu bilmeyen Derin'in, Asya yazan yüzüğünü bulduğu anlar dikkat çekti.
Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı