Magazin Sadakatsiz'de Selçuk bombayı patlatıyor

Sadakatsiz'de Selçuk bombayı patlatıyor

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Sadakatsiz'de Selçuk bombayı patlatıyor

Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri olan, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 18. yeni bölüm fragmanında Volkan, Asya'ya geri dönmeye çalışıyor. Sadakatsiz yeni bölümünde neler olacak? Asya ve Volkan arasında neler yaşanacak?Sadakatsiz son bölümde neler yaşandı?

14 Şubat 2021, Pazar 19:17 Son Güncelleme:
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Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri olan, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Sadakatsiz 18. yeni bölüm fragmanında Volkan, Asya'ya geri dönmeye çalışıyor. Sadakatsiz yeni bölümünde neler olacak? Asya ve Volkan arasında neler yaşanacak? Sadakatsiz son bölümde neler yaşandı?

Asya'nın kararı şok etkisi yarattı

Asya’nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk’u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir. Asya’nın uzaklaşması Volkan’ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur.

Sadakatsiz 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Sadakatsiz 18. bölüm 2. fragmanında Selçuk Haluk'un kapasına dayanıyor. Haluk'a söyledikleri ise şok etkisi yaratıyor.


Haluk, evine gelen Selçuk'u görünce çok öfkelenir. Uyardığı halde kapısına kadar gelen Selçuk'tan duydukları onu şoke eder. Selçuk, taşları yerinden oynatacak bir şey öğrenmiştir. Haluk'un gayri-meşru bir oğlunun olduğunu öğrenen Selçuk, ipleri eline almanın gücünü yaşamaktadır.

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