Magazin Sadakatsiz'de sular durulmuyor! Derin ölecek mi?

Sadakatsiz'de sular durulmuyor! Derin ölecek mi?

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Sadakatsiz'de sular durulmuyor! Derin ölecek mi?

Sadakatsiz dizisi son bölümü oldukça heyecanlı gelişmelere sahne olurken 21 Nisan günü yeni bölümü ekrana gelmemişti. Her hafta çarşamba akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinde Derin'e ne olduğu merak ediliyordu. Derin'in Faruk'un kaçırdığının belli olmasının ardından Faruk Asya'yı da kaçırmıştı. Dizi ile ilgili heyecanlar artarken Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı geldi. İşte Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı ve detaylar...

25 Nisan 2021, Pazar 21:38 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayında! Asya, Derin'i kurtarmaya çalışırken Faruk'a yakalanıyor!

Derin'in kaçırılması yavaş yavaş aydınlanmaya başlarken sular durulmuyor. Asya, Derin'e yardım etmeye çalışıyor ancak Faruk'a yakalanıyorlar. Asya ve Derin'in kaçmaya çalışırken gören Faruk ise çok sinirleniyor ve silahını Asya'ya zarar verdiğini düşündüğü Derin'e doğrultuyor. Faruk tetiği çekecek mi? Derin'e ne olacak?

Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı


Derin hamile

Derin hakkında araştırma yaparken beklenmedik bir durum da ortaya çıkar. Derin'in hasta kayıtları da araştırmaya dahil olur ve polisler Derya'dan ister. Derya, kayıtlara baktığı sırada Derin'in hamile olduğunu öğrenir. Ancak bu bilgi henüz kimsede yoktur. Derya, bunu Volkan'a söylemeye kalkar ancak gizlilikten dolayı cesaret edemez. Ancak yeni bölümde Derya Asya'ya Derin'in hamile olduğunu söyler.

Asya yıkıldı

Derin'in hamile olduğunu öğrenen adeta yıkılıyor. Asya'ya her şeye yeniden başlama umudunu bu haberle tamamen kaybeden Volkan, Bahar'la dertleşiyor. Bu haberin tüm planların alt üst ettiğini ve Asya'yla artık kavuşamayacaklarını söylüyor. Peki Asya da Volkan gibi mi düşünüyor. Bu bebek ikili arasında nasıl bir etki yaratacak?

Yeni bölümde Derin'i kaçıran ismin Faruk ve karısı olduğu anlaşılmıştı. Faruk, dizide sürekli Asya'ya kendisinin koruyucu melek olduğunu söylüyordu. Asya'nın eski hastası ve yeni komşusu Faruk'un Derin'in kaçırılma olayıyla ilgili "Sen Masumsun Asya bunu herkes öğrenecek" cümleleri dikkat çekmişti.

Asya'ya takıntılı olan Faruk, önce onu takip ediyor sonra ise bayıltıp, Derin'le aynı yere götürüyor. Kendine geldiğinde şoka giren Asya, Derin'i de yanında görünce büyük bir korkuya kapılıyor. Peki her ikisini de kaçıran Faruk'un amacı ne?

Derin ölecek mi?

BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlama olan Sadakatsiz dizisinin senaryosuna göre; Derin karakteri ölüyor. Herkes Derin kaçırılınca öldü sandı ama Derin hala yaşıyor. İlerleyen bölümlerde diziye veda eder mi etmez mi henüz bilinmiyor.

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