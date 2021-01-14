Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz, 13’üncü bölümü ile ekrana geldi. İzleyicinin gönlüne yine taht kuran dizi, reytinglerde üç kategoride de zirvede yer aldı. Total’de 11.82 reyting 24.38 izlenme payı; AB kategorisinde 12.78 reyting 27.96 izlenme payı ve ABC 1’de 13.87 reyting, 27.10 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

"Volkan'dan itiraf"

Sadakatsiz'in Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde Turgay (Kenan Ece) ve Asya'nın (Cansu Dere) yakınlaşması Volkan'ı (Caner Cindoruk) kıskançlık krizine soktu. Her fırsatta Asya'dan nefret ettiğini söyleyen Volkan, Asya'nın kapısına dayandı. Gözyaşları içinde Asya'ya onu görmeden yaşadığı bir hayatın daha kolay olduğunu itiraf etti. Dizinin finalinde yaşanan bu sahne izleyiciyi etkilerken sosyal medyada da en çok konuşulan sahne oldu.





Her Çarşamba sosyal medyaya da damgasını vuran dizi, Twitter Türkiye ve dünya gündeminde tüm gece boyunca en üst sıralarda yer aldı. Sosyal medyada yaklaşık 5 milyon erişim elde edildi.