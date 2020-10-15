Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı. Sadakatsiz'in başrol oyuncusu Cansu Dere, Twitter'a damgasını vurdu. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu Sadakatsiz dizisi, dün akşam yine herkesi ekranlara kilitledi.

Sadakatsiz'in birinci bölümünde neler olmuştu?

Yayınlanan ilk bölümde Asya, Volkan'a ihaneti itiraf etmesi için bir fırsat tanıdı. Aldatıldığının farkına varan Asya, Volkan'la konuşmak için çabalıyor hatta ihanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söylüyordu. Üstelik Asya, Volkan'ın sevgilisinin hamile olduğunu bilmesine rağmen bu konuşmayı yapıyor ve hala Volkan'ı sevdiğini söylüyor. Fakat Volkan, itiraf etmek yerine tamamen inkar ediyor ve Asya'yı güvensizlikle suçluyordu.

Ayrıca Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkiledi. Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst etti. Asya, Volkan'ın sevgilisinin hamilelik haberini metresine kendisi vermişti. O anlar sosyal medyayı sallamıştı.

İkinci bölümde neler oldu?

İkinci bölümde ise Volkan ve tüm arkadaşları tarafından ihanete uğrayan Asya, onlarla yüzleşmeye karar veriyor! Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst ediyor. Volkan'ın Asya'dan boşanmasını isteyen Derin ise giderek daha tehlikeli olmaya başladı. Cansu Dere, Sadakatsiz dizisindeki başarılı oyunculuğuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.



