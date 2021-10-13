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Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında ve nereli? İşte, oynadığı diziler

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Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında ve nereli? İşte, oynadığı diziler

Sadakatsiz dizisine yeni sezonda Aras karakteri ile dahil olan Berkay Ateş, hikayenin ilerlemesiyle daha da kilit bir rolde oynamaya başladı. Asya’nın kazadan kurtardığı genç adam, hastanede tedavi görürken, Derin’in onu tanıması olayların karmaşıklaşacağının da ilk habercisi olmuştu. Peki, Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında ve nereli? İşte, oynadığı diziler…

13 Ekim 2021, Çarşamba 17:08 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisi 13 Ekim Çarşamba akşamı 34. bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Yeni bölümde Berkay Ateş’in canlandırdığı Aras karakteri hakkındaki şüpheler artarken, genç oyuncu da pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. İşte, Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş hakkında merak edilen detaylar…

SADAKATSİZ’İN ARAS’I BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezonunda kadroya dahil olan Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi, lisans eğitimini ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde tamamladı.

Anne tarafından Malatyalı, baba tarafından aslen Ardahanlı olan Berkay Ateş, Abluka filminde canlandırdığı Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

BERKAY ATEŞİN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Birçok tiyatro oyununda yer alan genç oyuncu Abluka filminde Ahmet, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, televizyon ekranlarında ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine canlandırdı.

Çukur dizisinde Mahsun karakteri ile seyircinin karşısına çıkan Berkay Ateş, en son Alev Alev dizisinde rol aldı.

 

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