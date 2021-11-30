Magazin Sadakatsiz’in büyük başarısı…

Sadakatsiz’in büyük başarısı…

Magazin

Sadakatsiz’in büyük başarısı…

Kanal D’nin, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi görüyor. Medyapım ve Mednova imzalı dizinin 2. sezonu 65 ülkede yayınlanıyor.

30 Kasım 2021, Salı 15:17 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz, birinci sezonunda yakaladığı başarısını ikinci sezonunda da katlayarak sürdürüyor. Yurt dışında da büyük ilgi gören dizi, dünyada 65 ülkeye, Latin Amerika’ da ise 7 ülkeye satıldı. Meksika dışında Bolivya, Şili, Kosta Rika, Ekvator, El Salvador, Honduras ve Paraguay’da yayın yapan tv kanallarına satılan dizi, ayrıca HBO Max Latin Amerika’da da yayınlanıyor.

ADAY GÖSTERİLDİ

Sadakatsiz, reyting başarısının yanı sıra gerek senaryosu gerekse oyuncuları ile sosyal medyada da trend olmaya ve tartışılmaya devam ediyor. İspanya’da tarihi bir rekora imza atarak, haftalardır prime time’da birinciliğini koruyan dizi; En İyi Yabancı Drama, En İyi Yabancı Aktör ve Aktris dallarında “PRODU” ödüllerine de aday gösterildi.

KADRODA KİMLER VAR? 

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, Sadakatsiz’in kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.


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