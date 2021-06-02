Magazin Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen böyle veda etti

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen böyle veda etti

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen böyle veda etti

Kanal D'nin çarşamba akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi Sadakatsiz sezon finali ile ekrana geliyor. Sadakatsiz'de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'den sezon finali öncesi veda paylaşımı geldi. Güzel oyuncu, son set gününde Cansu Dere ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

02 Haziran 2021, Çarşamba 20:47 Son Güncelleme:
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Kanal D'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi 'Sadakatsiz'in 2 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak sezon finali bölümünün çekimleri tamamlandı. Dizide 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen ise ilk sezonun son çekim gününde çektirdiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz'in ekibi, ilk sezonun final bölümünü tamamladı. Dizinin ikinci sezon bölümleri ise Ekim ayında yayınlanacak.

"PAYDOS" 

Başrol oyuncusu Melis Sezen, son çekim gününde rol arkadaşı Cansu Dere ve set ekibiyle bol bol fotoğraf çektirdi, o kareleri de “Paydos” notuyla Instagram hesabından paylaştı.


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