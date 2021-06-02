Kanal D'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi 'Sadakatsiz'in 2 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak sezon finali bölümünün çekimleri tamamlandı. Dizide 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen ise ilk sezonun son çekim gününde çektirdiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz'in ekibi, ilk sezonun final bölümünü tamamladı. Dizinin ikinci sezon bölümleri ise Ekim ayında yayınlanacak.

"PAYDOS"

Başrol oyuncusu Melis Sezen, son çekim gününde rol arkadaşı Cansu Dere ve set ekibiyle bol bol fotoğraf çektirdi, o kareleri de “Paydos” notuyla Instagram hesabından paylaştı.





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