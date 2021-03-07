Magazin Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen hızını alamadı: Beni biraz daha övsene!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen hızını alamadı: Beni biraz daha övsene!

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen hızını alamadı: Beni biraz daha övsene!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen gündemden düşmüyor. Melis Sezen son olarak, çok eğlenceli bir kuaför anısı paylaştı. Güzel oyuncunun “Beni biraz daha övsene” dediği anlar takipçilerini çok güldürdü.

07 Mart 2021, Pazar 23:40 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, geçen hafta gittiği kuaförden fotoğraflar ve videolar paylaştı. Kuaför genç oyuncunun güzelliğini övmeye başlayınca Melis Sezen de hızını alamadı. “Doğallığınızı ve güzelliğinizi ortaya çıkardık” diyen kuaförüne “Biraz daha övsene” dediği anlar takipçilerini güldürdü. Bazı takipçileri de Melis Sezen'in bu sözlerine tepki gösterdi.

“Çok kibirli oldu”

Melis Sezen’in bu sözleri üzerine “Çok kibirli oldu” diyenlerin yanı sıra Seren Serengil’in izinden gidip, “Dünya güzeli olsan ne yazar? Artık halkın negatif tepkilerini aldın. Artık ağzınla kuş tutsan nafile!” diyenler de vardı.

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