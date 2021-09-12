Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde öne çıkan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yazın bittiğine üzüldüğünü her fırsatta dile getiren Sezen şimdi de "Yaz bitmedi" pozu paylaştı.

'BEN BİTTİ DEMEDEN BİTEMEZ'

Sezen, sosyal medyada sıfır makyaj tatil pozunu paylaştı. En doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına "Yaz bitmedi. Ben bitti demeden bitemez" notunu düştü.







