Magazin Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen'den yaz bitmedi pozu

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen'den yaz bitmedi pozu

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen'den yaz bitmedi pozu

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Melis Sezen, dizide canlandırdığı 'Derin' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Melis Sezen, sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı. Sezen, yine hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

12 Eylül 2021, Pazar 13:26 Son Güncelleme:
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Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde öne çıkan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yazın bittiğine üzüldüğünü her fırsatta dile getiren Sezen şimdi de "Yaz bitmedi" pozu paylaştı.

'BEN BİTTİ DEMEDEN BİTEMEZ'

Sezen, sosyal medyada sıfır makyaj tatil pozunu paylaştı. En doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına "Yaz bitmedi. Ben bitti demeden bitemez" notunu düştü.


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