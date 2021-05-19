Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen, 1 ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan tetkiklerde koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi.Tedavisi bir aydır yoğun bakımda devam eden oyuncu, normal odaya alındı.

"COVID'İN BIRAKTIĞI SIKINTILAR VAR"

Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi vererek "Artık Covid bölümü olmayan normal odadayız. Durumu iyi ama vücudunda Covid'in bıraktığı sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor ama durumu iyi" dedi.

VİDEOYLA SADAKATSİZ'E KATILDI

Burak Sergen'in rol aldığı "Sadakatsiz" dizisinin yeni bölümüne videoyla katılan Haluk Güçlü, ailesiyle görüntülü sohbet etti.