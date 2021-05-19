Sadakatsiz'in Haluk Güçlü'sü Burak Sergen diziye dahil oldu
Bir aydır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine hayat veren Burak Sergen, normal odaya alındı. Sergen'in nişanlısı yaptığı açıklamada "Covid'in bıraktığı sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor" dedi. Burak Sergen, Sadakatsiz'in yeni bölümünde video ile bağlanarak izleyiciyle buluştu.
19 Mayıs 2021, Çarşamba 22:43 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen, 1 ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Yapılan tetkiklerde koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi.Tedavisi bir aydır yoğun bakımda devam eden oyuncu, normal odaya alındı.
"COVID'İN BIRAKTIĞI SIKINTILAR VAR"
Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi vererek "Artık Covid bölümü olmayan normal odadayız. Durumu iyi ama vücudunda Covid'in bıraktığı sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor ama durumu iyi" dedi.
VİDEOYLA SADAKATSİZ'E KATILDI
Burak Sergen'in rol aldığı "Sadakatsiz" dizisinin yeni bölümüne videoyla katılan Haluk Güçlü, ailesiyle görüntülü sohbet etti.