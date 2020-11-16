Caner Cindoruk'la ilgili Instagram üzerinden bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia sonrası tüm gözler Caner Cindoruk'un evli olup olmadığına çevrildi. Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakterini canlandıran oyuncu, sergilediği performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Peki Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk kimdir, kaç yaşında? Caner Cindoruk evli mi?

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisinin dikkat çeken oyuncularından bir tanesi olan Caner Cindoruk hakkındaki detaylar merak ediliyor. Dizinin takipçileri Caner Cindoruk kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor.

Caner Cindoruk, 17 Nisan 1980 yılında, Adana'da dünyaya geldi. Annesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk'tur.

Caner Cindoruk evli değil

Adı sık sık magazin gündeminde yer alan Caner Cindoruk evli değil. En son kendisi gibi oyuncu olan Selin Şekerci ile birlikteliği olmuş, ikili bir süre sonra yollarını ayırmıştı.

Birçok film ve dizide rol alan Caner Cindoruk 1980 doğumlu olup 40 yaşındadır.

Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk'ta tiyatro oyuncusudur. Cindoruk'un çocukluk yılları kuliste geçti. Ortaokulda, lisede, üniversite yıllarında sergilenen oyunlarında kendine hep bir sahne buldu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

İlk profesyonel rolüyse Fehim Paşa Konağı'ndaki Yusuf karakteri oldu. 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. On yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro'larında oyuncu olarak görev aldı.2006 yılında dört çocukluk arkadaşıyla İstanbul'a geldi. 2006 yılında, Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başladı; bu filmde Özgü Namal ile birlikte rol aldı. 2008 yılında ise Kelebek filminde rol aldı. 2007 yılında, Kara Güneş adlı diziyle birlikte televizyon dizilerinde görülmeye başlayan Cindoruk, 2008 yılında Geç Gelen Bahar ve Yaprak Dökümü dizilerinde rol aldı.

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Doktor Nazmi karakteri büyük ilgi gördü. Caner Cindoruk, 2009 yazında başlayan ve Orhan Kemal'in aynı adı taşıyan unutulmaz eserinden uyarlanan Hanımın Çiftliği adlı dizide Kemal rolünü canlandırdı, dizideki rol arkadaşları Mehmet Aslantuğ ve Özgü Namal'dır.2012 yılında Ebru Özkan ile birlikte rol aldığı Pandaların Hikayesi adlı tiyatro oyununda oynadı. 2012 yılında yönetmen Bahman Gobadi'nin Gergedan Mevsimi filminde Yılmaz Erdoğan, Beren Saat ve Monica Bellucci'yle oynadı. 2013 yılında Uğur Yücel, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerle Aramızda Kalsın adlı dizide başrol oynadı.

2014 yılında yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı Çalsın Sazlar adlı sinema filminde başrolleri Belçim Bilgin ve Engin Hepileri ile birlikte paylaştı. 2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem'in çektiği ve başrollerde Tuba Büyüküstün, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Devrim Yakut ve Canan Ergüder'le birlikte Dar Elbise adlı sinema filminde oynadı.

Caner Cindoruk, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun yaptığı, başrolleri Nükhet Duru, Pelin Akil, Cezmi Baskın ve Kayhan Yıldızoğlu gibi ünlü isimlerle birlikte paylaştığı İstanbulname adlı müzikalde Tulumbacı Eğrikapılı Ali rolünü canlandırmıştır.

2016 yılında yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı Kor adlı sinema filminde Aslıhan Gürbüz ve Taner Birsel ile başrolleri paylaşan Caner Cindoruk başarılı oyunculuğuyla sinema eleştirmenlerinden tam not aldı.

Cindoruk, yine 2016 yılında Gizem Karaca ile başrolleri paylaştığı İstanbul Sokakları adlı dizide yer aldı.Yakında Kanal D'de başlayacak reyting rekorları kıran Doctor Foster dizisinin uyarlaması Sadakatsiz dizisinin boşrolünü Cansu Dere ile paylaşıyor.

Oynadığı Tiyatro Oyunları:

Fehim Paşa Konağı,

Yalancı Aranıyor,

Kaktüs Kumpanya,

Soyut Padişah,

Komşu Köyün Delisi,

Yeşil Papağan Limited,

Ada,

Hayvan Çiftliği,

Suçlular Çağı Suçsuzlar Çağı,

Kuğular Şarkı Söylemez,

Uçurtmanın Kuyruğu.

2012 - Pandaların Hikâyesi

Oynadığı Film ve Diziler:

2020 - Sadakatsiz (Dizi)

2020 - Zemheri (Dizi)

2017-2020 - Kadın (Dizi)

2015 - Dar Elbise (Sinema Filmi)

2014 - Çalsın Sazlar (Sinema Filmi)

2013 - Aramızda Kalsın

2013 - Ateş Altında Aşk

2012 - Yabancı

2012 - Gergedan Mevsimi

2012 - Elveda Katya

2011 - Firar

2009-2010 - Hanımın Çiftliği

2008 - Kelebek

2008 - Geç Gelen Bahar

2008 - Yaprak Dökümü

2007 - Kara Güneş

2006 - Beynelmilel







