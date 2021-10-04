Yemek Sade cupcake nasıl yapılır? Sade cupcake tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Sade cupcake nasıl yapılır? Sade cupcake tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Sade cupcake nasıl yapılır? Sade cupcake tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Sade cupcake nasıl yapılır? Sade cupcake tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Çay ve kahve keyfinizi lezzetlendirecek cupcake tarifi, kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, sade cupcake nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve tadına doyamayacağınız sade cupcake tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

04 Ekim 2021, Pazartesi 12:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hem kolay hem de lezzetli sade cupcake tarifi, ister misafirinize isterseniz de çay ve kahve keyfinize eşlik edecek enfes bir tarif. Peki, sade cupcake nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sade cupecake tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

SADE CUPCAKE TARİFİ

Sade cupcake malzemeler

  • 3 yumurta 
  • 310 gram un 
  • 300 gram şeker
  • 160 gram tereyağı 
  • 8 gr kabartma tozu 
  • 5 gram karbonat 
  • 10 gram vanilya 
  • 200 ml süt

SADE CUPCAKE YAPILIŞI

Tereyağı ve şeker bir kapta krema haline gelene kadar çırpılır. Kalan malzeme eklenerek hamur kıvamına getirilir. Cupcake kaplarına yarım yarım dökülür. Kabaracağı için fazla koyarsanız taşar. 180 derecede 25 dakika pişirilir.

İlgili Haberler
Hasuda tatlısı nasıl yapılır? Hasuda tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktasıNiğde tava nasıl yapılır? Niğde tava tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Fas'ın Hollywood ünlüsü: Kazablanka
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Hamsiye 'Tayfa' dedik
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (04 Ekim 2021)