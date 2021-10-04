Hem kolay hem de lezzetli sade cupcake tarifi, ister misafirinize isterseniz de çay ve kahve keyfinize eşlik edecek enfes bir tarif. Peki, sade cupcake nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sade cupecake tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

SADE CUPCAKE TARİFİ

Sade cupcake malzemeler

3 yumurta

310 gram un

300 gram şeker

160 gram tereyağı

8 gr kabartma tozu

5 gram karbonat

10 gram vanilya

200 ml süt

SADE CUPCAKE YAPILIŞI

Tereyağı ve şeker bir kapta krema haline gelene kadar çırpılır. Kalan malzeme eklenerek hamur kıvamına getirilir. Cupcake kaplarına yarım yarım dökülür. Kabaracağı için fazla koyarsanız taşar. 180 derecede 25 dakika pişirilir.



