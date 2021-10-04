Sade cupcake nasıl yapılır? Sade cupcake tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Çay ve kahve keyfinizi lezzetlendirecek cupcake tarifi, kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, sade cupcake nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve tadına doyamayacağınız sade cupcake tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
04 Ekim 2021, Pazartesi 12:49 Son Güncelleme:
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Hem kolay hem de lezzetli sade cupcake tarifi, ister misafirinize isterseniz de çay ve kahve keyfinize eşlik edecek enfes bir tarif. Peki, sade cupcake nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sade cupecake tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
SADE CUPCAKE TARİFİ
Sade cupcake malzemeler
- 3 yumurta
- 310 gram un
- 300 gram şeker
- 160 gram tereyağı
- 8 gr kabartma tozu
- 5 gram karbonat
- 10 gram vanilya
- 200 ml süt
Tereyağı ve şeker bir kapta krema haline gelene kadar çırpılır. Kalan malzeme eklenerek hamur kıvamına getirilir. Cupcake kaplarına yarım yarım dökülür. Kabaracağı için fazla koyarsanız taşar. 180 derecede 25 dakika pişirilir.