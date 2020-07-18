Çay saati için: Sade kurabiye tarifi

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Sade kurabiye tarifi

Sade kurabiye malzemeleri

1 su bardağı kadar yoğurt

1 su bardağı kadar ayçiçek yağı

1,5 su bardağı kadar toz şeker

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Sade kurabiye yapılışı

Derin bir karıştırma kabının içerisine 1 adet yumurtayı kırın. Ardından içerisine 1,5 su bardağı kadar toz şekeri ilave edin. İlk olarak bu iki malzemeyi tel çırpıcı ile bir süre iyice çırpın. Sonrasında 1 su bardağı yoğurdu ve 1 su bardağı ayçiçek yağını kaba ilave edin. Tekrar bu malzemeler ile birlikte çırpın. Ayrı bir yerde unu iyice eleyin. Sonrasında kademe kademe ve yavaş yavaş unu kabın içerisine ekleyin. Bu süreçte bir paket kabartma tozunu da kabın içerisine ilave edin. Tüm malzemeleri kabın içinde kıvamı kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun. Özellikle hamuru çok sert olmamasına özen gösterin. Aksi takdirde hamur piştiğinde kurabiyeler çok katı olabilir. Sonrasında hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Her bir parçayı avuç içinizde yuvarlak bir hale gelene dek yuvarlayın. Bu işlemi tüm kurabiye hamuru için uygulayın. Bir adet orta büyüklükte fırın tepsisi alın. Bu sırada fırını önceden ısıtmaya başlayın. Sonrasında fırın tepsisini bir sıvı yağ ile yağlayın ya da fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt serin. Devamında biraz aralıklı olarak yuvarlak hale getirdiğiniz tüm hamur parçalarını tepsiye dizin. Ardından tepsiyi fırın koyun. 180 derece sıcaklıkta yaklaşık 30 dakika boyunca sade kurabiyeleri pişirin. Özellikle üstleri kızarmadan önce fırından almaya özen gösterin.



